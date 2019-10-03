صندوق زراعي ومشروعين للحوم في السودان بقيمة 160 مليون دولار

قال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد عبيد المزروعي، إنه تم إنشاء صندوق زراعي بمبلغ 40 مليون دولار في السودان، وتمت الموافقة على مشروعين بمبلغ 120 مليون دولار، في مجالات تصنيع اللحوم، وإنتاج الأسماك، والتمور.



وأكد المزروعي، خلال لقائه وزير الزراعة والغابات السوداني عيسى عثمان شريف، مواصلة دعم السودان ودعم صغار المزارعين، لافتا إلى أن السودان يحظى بمقعد دائم في مجلس إدارة الهيئة، وبه أكثر من 66 في المئة، من إجمالي استثمارات الهيئة.



من جانبه، أكد وزير الزراعة السوداني أن الوزارة تهدف إلى خلق شراكات ذكية بين المستثمرين والمجتمعات المحلية، لافتا إلى أن أبواب السودان مفتوحة للشركاء من أجل الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني والعربي.



وأشاد بدور الهيئة في عقد شراكات ذكية تسهم تطوير الزراعة والمزارع، ووعد بتذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه الهيئة.