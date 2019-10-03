بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير نادى رمسيس الاجتماعى

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير نادي رمسيس الاجتماعي، وذلك بالجهود الذاتية لأحد رجال الأعمال، والتى شملت إقامة نادي للطفل وترأس مقام على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مجموعة من الكافتيريات وكذلك البنية التحتية للنادي.



وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال التطوير التى تمت داخل النادى من والطفرة الإنشائية التي شهدها واستغلال لمساحة النادى لاستيعاب أكبر عدد من أعضاء النادى.



واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح كامل لما تم إنجازه من أعمال التطوير بالنادي، حيث أشاد بسرعة الانتهاء وظهور النادي بصورة مشرفة.



وحضر الافتتاح الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد نعمان محمد، رئيس حي الشرق، ورئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء مجلس الإدارة.