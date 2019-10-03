وزير المالية السوداني: جهود مكثفة لإزالة بلادنا من قائمة الإرهاب

أكد الدكتور إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني أن هناك جهودا عربية وغربية تُبذل لمساعدة السودان على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأشار البدوي، لدى لقائه اليوم الخميس بسام القبندي سفير الكويت بالسودان، إلى استضافة وزارة الخارجية الأمريكية، اجتماع "أصدقاء السودان" المزمع عقده في واشنطن، عقب انتهاء الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، الشهر الجاري.



وأوضح أن اجتماع "أصدقاء السودان"، من المقرر أن يضم مجموعة من الدول العربية والغربية، تستهدف توفير دعم للسودان قبل رفع أسمه من قائمة، الدول الراعية للإرهاب.



وأشار إلى أن المجموعة ستبحث ترتيبات إنشاء صندوق ثقة متعدد المانحين لصالح السودان، معربا عن أمله في مشاركة دولة الكويت في اجتماع "أصدقاء السودان".



ودعا دولة الكويت إلى زيادة استثماراتها في السودان، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك، ودعم توجهات الحكومة الانتقالية، لتنفيذ البرنامج الإسعافي والوفاء بالتزاماتها لتوفيراحتياجات قطاعي الصحة والتعليم.



من جانبه، وعد السفير بسام القبندي برفع مطالب دعم الصحة والتعليم إلى جهات الاختصاص بالكويت، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع السودان وتعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.