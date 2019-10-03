ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار منجم الذهب الكونغولي إلى 22 قتيلا

أفادت آخر التقارير الإخبارية الواردة من كينشاسا الليلة بارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار منجم الذهب الذى وقع فى وقت سابق اليوم فى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 22 قتيلا.



وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث سبعة أشخاص آخرين من عمال المنجم الواقع بإقليم (مانيما) الكونغولي، فيما أعلن وزير الشئون الاجتماعية ستيف مبكايى أن سلطات الإقليم سوف تتولى سداد تكاليف دفن القتلى، وفواتير الرعاية الصحية للجرحى في حادث انهيار المنجم الذى يعمل بصورة غير مشروعة.



وكان 36 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم فى حادث مماثل وقع - في يونيو الماضي - إثر انهيار منجم للنحاس جنوب الكونغو الديمقراطية.