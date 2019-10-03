بوتين: انتشار الصواريخ الأمريكية في آسيا يؤدي لمخاطر جديدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا سينعكس سلبا على الأوضاع هناك وسيؤدي إلى مخاطر جديدة وردود بالمثل.



وقال بوتين، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس، إنه لا تزال هناك فرص معينة لتسوية هذا الوضع طالما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.



وحذر الرئيس الروسي الولايات المتحدة من أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة حال إقدام الحكومة الأمريكية على تصميم ونشر مثل هذه الصواريخ في أراضي دول العالم، داعيا إلى إجراء مفاوضات حول إبرام معاهدة جديدة لمنع اندلاع سباق تسلح.



وخرجت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1987.