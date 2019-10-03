مدرب طنطا: الغيابات سبب الخسارة أمام بيراميدز

أعرب أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، عن ارتياحه للأداء الذي ظهر به فريقه في مباراته أمام بيراميدز اليوم الخميس، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.



وأكد أيمن المزين أنه أغلق ملف مباراة بيراميدز من أجل التركيز في اللقاء القادم أمام حرس الحدود في الجولة الثالثة للدوري، موضحا أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.



وأوضح المدير الفني لفريق طنطا، أن غياب بعض اللاعبين أثر على أداء فريقه أمام بيراميدز.