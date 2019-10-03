توسعات بشارع السودان.. وموقف سرفيس مصغر

يشهد حى العجوزة برئاسة اللواء الدكتور هانى العنانى، رئيس الحى، توسعات وتنسيقات بعدد من الشوارع من بينها شارع السودان وإعادة تنسيق المواقف وإعادة رصف الشوارع بناء على تعليمات محافظة الجيزة بالإهتمام بالشوارع وحصرها تمهيدًا لرصفها.



وانتهى الحى من تخصيص قطعة أرض فضاء بشارع السودان كموقف سرفيس لاستقبال ما يزيد عن 50 سيارة أجرة وتحميل الركاب من داخل الموقف بدلًا من تعطيل حركة المرور بالشارع.



وأوضح محمد السيد، سائق، أن الموقف الجديد الذي أقامه حى العجوزة ساعد في القضاء على العديد من المشاجرات اليومية بين السائقين، بالإضافة إلى البعد عن إشغالات الطريق مما يعرضهم للمخالفات.



وجدير بالذكر أن مخرج بشتيل وحى الشجرة يمر عليه آلاف المواطنين للوصول لأعمالهم ومدارسهم يوميًا، وأن الموقف يخدم أهالى المنطقة والتى يزيد عددهم عن 250 ألف نسمة.