روسيا تبني محطات جديدة للوقاية من الهجمات الصاروخية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن بناء محطتين جديدتين للإنذار من الهجمات الصاروخية بحلول عام 2022.



يأتي ذلك في ظل التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلنطي "ناتو" بسبب الدرع الصاروخية والانسحاب الأمريكي من معاهدات الصواريخ الاستراتيجية متوسطة المدى.



وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الخميس، أنه يتم التخطيط لنشر أكثر من 10 مجمعات ليزر ضوئية وتقنية ورادارات جديدة بروسيا بحلول عام 2022 لرصد وكشف الأجسام الفضائية والتعرف عليها، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".



وأعلن العضو في لجنة الدفاع بالكونجرس الأمريكي، جون غارامندي، أن الناتو سيجري مناورات في أوروبا الأكبر من نوعها منذ انتهاء الحرب الباردة من أجل تعزيز دفاعات الحلف والتنسيق بين الحلفاء وأعضاء التحالف العسكري.



وكشف المسؤول الأمريكي عن تقديم الدعم الأمريكي للحلفاء الأوروبيين خلال المناورات وتصديهم لروسيا، مشيرا إلى أن روسيا عليها لا تشك في التزامات الولايات المتحدة تجاه الناتو.