ريابكوف: واشنطن لا تبدي استعدادا لتشكيل مجلس الأعمال الروسي الأمريكي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن الولايات المتحدة لا تبدى حتى الآن استعدادا لتشكيل قوام وصيغة مجلس الأعمال الروسي الأمريكي، لافتا إلى أنه يمكن عقد اجتماع المجلس خلال وقت قريب في حال توفرت الإرادة السياسية.



وقال ريابكوف - خلال زيارته إلى هافانا - "للأسف، قوام مجلس الأعمال لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي، وهناك، بحسب ما أعلم، خيارات مختلفة، إلا أن الزملاء الأمريكيين لا يبدون استعدادا مبادلا لتشكيل قوام المجلس، وتقرير صيغته ومستواه التمثيل"، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على الإرادة السياسية.



كما كشف ريابكوف أن نائب الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي اوبراين وجهت له دعوة لزيارة روسيا، وسيتم بحث الموعد المحدد لاحقا.



يذكر أن العلاقات الروسية - الأميركية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014، وكذلك الاتهامات الموجه لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأميركا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.