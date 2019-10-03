شاهد.. ماذا قال خيري بشارة عن عمرو دياب

كشف المخرج خيري بشارة، كواليس عمله مع الفنان عمرو دياب، في فيلم "آيس كريم في جليم"، والذي تم إنتاجه عام 1992.



وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "عمرو في سنة 92 كان صغيرا وأنا أيضا وكان لديه ثقة في نفسه".



وأضاف: "عارف إني مش من جمهوره واختارته بعد استفتاء بين الشباب واسألهم مين المغني المغرمين به فقالوا لي عمرو دياب، وأناقش سقوط الاتحاد السوفيتي والشيوعي والناصري واللي له فكر مستقل، والفيلم يناقش أيضًا قضايا مهمة وأرى كيف مصر تتغير وتتحول للشكل الغربي وبدأ فيه مطاعم الأمريكية، وعمرو سلم لي نفسه تمامًا وكانت روحه شديدة الجمال ولم ينزعج مني تماما".



وتابع: "لما ذهبت بيته وكان متزوج شيرين رضا كانت تريد أن تقول رأيها ولكنه كان رافضا وتركني اختار ملابسه، وكان عندي له رؤية غريبة وأرصد واقع يتغير في مصر".



واستطرد: "حتى الأغاني بكلماتها ومدحت العدل أضاف رؤيتي وتذوقها عمرو دياب، أنا مدين لعمرو استيعابه بشكل غير عادي يعني إيه مخرج وربما لأننا كان صغار في السن".

