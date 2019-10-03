الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"غلاب": إعادة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية خطوة هامة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:24 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
طباعة
قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، يعد خطوة هامة جدا لدعم هذه الصناعات يسهم فى خفض أسعار بيع المنتجات محليا، كما يحقق الميزة التنافسية للصناعة المصرية فى أسواق التصدير العالمية.

وأوضح "غلاب" في تصريحات صحفية له، أن عددا كبيرا من القطاعات الصناعية مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم، يعانى من ارتفاع أسعار الغاز المستخدم في الصناعة بأعلى من الأسعار العالمية أو أسعار الأسواق التي يتنافس معها، وهو ما يحمل هذه الصناعات المزيد من الأعباء وتراجع الصادرات نتيجة صعوبة المنافسة، كما انعكست هذه التكلفة المرتفعة على زيادة أسعار المنتجات بالسوق المحلية مقارنة بأسعار نفس السلع المستوردة التي ينخفض سعرها نتيجة انخفاض تكلفة الصناعة لديهم والتي يمثل الغاز أحد أكبر مكونات هذه التكلفة.

وشدد غلاب على أن استجابة الحكومة لمطالب المصنعين تتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية وتأتى أيضا تطبيقا لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى ينظم هذه العملية، لافتا إلى أن السوق المصري يترقب نتيجة إعادة التسعير بمزيد من خفض الأسعار لكافة الصناعات التي تم تخفيض أسعار الغاز لها، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين، ويأتي استفادة من اكتشافات الغاز الجديدة التي تحققت في مصر وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق اليوم على توصيات اللجنة الوزارية لإعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"أمن الجيزة" والعمليات الخاصة تداهم كفر قنديل

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

منذ حوالي 10 ساعة

الرقابة الإدارية: ضبط 58 موظفًا فاسدًا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

في أول ظهور إعلامي لها.. ابنة إنجي علي تكشف تعرضها للتنمر

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

الأكثر قراءة

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

بعد واقعة مصطفى أبو تورتة.. "الإفتاء": الشبكة من حق العريس

مصادر قانونية ترد على تصريحات رئيس "القومي لحقوق الإنسان" بشأن فحص الهواتف

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

4 نصائح لإضافة السمن للقهوة.. تعرف عليها

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

حمية "الكيتو" قد تسبب أمراض القلب

الرياضة تقوي مفصل الركبة

الرئيس نيوز

السعودية تفتح باب التجنيد للنساء

تامر أمين عن البنزين: عشنا وشوفنا حاجة سعرها ارتفع وبعدين نزل

مصادر: تسعير تلقائى ربع سنوى.. سبب خفض أسعار البنزين

"البترول": سعر الصرف والإنتاج المحلي سبب خفض سعر الغاز

منوعات

الإهمال الطبي يتسبب في غزو الإيدز قرية إيرانية

خبير يكشف أماكن زيادة منسوب المحيط بسبب ارتفاع درجات الحرارة

مكتب التحقيقات الفيدرالي يجند المخبرين في "فيسبوك"

هونج كونج تبهر زوار "الشارقة للساعات والمجوهرات"

كشكول

الروبوت يصل "علوم القاهرة"

مصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار فى بنى سويف

تسجيل بيانات تلاميذ مدارس النيل على بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة التعليم

حملات للقضاء على المواقف العشوائية بمحيط المدارس بالجيزة

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

انفو جراف.. تعرف على أسعار البنزين والمازوت بعد تخفيضهم

تعرف على أحدث قرارات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

“الزراعة”: تصدير 450  ألف طن من البصل

تعرف على أسعار البنزين بعد تخفيضها

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

حفل المولوية المصرية بساقية الصاوى.. 17 أكتوبر

وائل خورشيد يكتب: على هذه الأرض ما يستحق الحياة

أحمد سمير سعد يتوقع مواصفات الفائز بنوبل في الأدب 2019

قريبًا.. صدور "قضية باول كاميرير" عن بيت الياسمين للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك