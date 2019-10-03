اتحاد إيطالي يدعو حكومات أوروبا لتجديد التعهد بإنقاذ المهاجرين

دعا اتحاد إيطالي، الحكومات الأوروبية إلى تجديد التزامها بنشاط البحث والإنقاذ للمهاجرين واللاجئين الذين يواجهون صعوبات" في عرض البحر.



وأوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن هذا ما طالبت به سكرتيرة الاتحاد الإيطالي للعمل إيفانا فيرونيزي، إحياء لذكرى 368 قتيلًا على الأقل، قضوا في حادث غرق قارب قبالة سواحل لامبيدوزا في 3 أكتوبر عام 2013، والذي أصبح مذاك يومًا مخصصًا للذاكرة وفقا لما يحدده القانون.



وأضافت فيرونيزي أنه "بالنسبة للاتحاد الإيطالي للعمل، تأتي حياة البشر وصونها قبل أي أولوية أو خيار سياسي"، فـ"دعونا نتذكر بألم يوم 3 أكتوبر 2013، ونلزم أنفسنا لكي لا يكون مزيد من ضحايا الهجرة أبدًا، ولا يسقط مزيد من القتلى في عرض البحر".



وتابعت "نستذكر اليوم ضحايا الهجرة، لكن منذ ذلك الحين مات أكثر من 19 ألف شخص في محاولة عبور البحر المتوسط للوصول إلى سواحل أوروبا، على أمل أن يحظوا بمستقبل أفضل، وعلى وجه الخصوص سجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عام 2018 سقوط 2275 شخصًا، فقدوا حياتهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط​".