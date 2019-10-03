بوتين يرفض تحميل ستالين المسئولية عن اندلاع الحرب العالمية الثانية

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم تحميل الزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين، المسئولية عن نشوب الحرب العالمية الثانية.



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن بوتين وصف - في كلمة ألقاها في مؤتمر الشئون الدولية المنعقد فى منتجع سوتشى الروسى - سياسة التطهير التي مارسها ستالين بأنها تمثل "صفحة مظلمة في تاريخ روسيا"، غير أنه يرفض تحميل ستالين المسئولية عن بدء الحرب العالمية الثانية.



وشدد بوتين على الدور الحاسم الذي لعبه الاتحاد السوفيتي السابق في إنزال الهزيمة بألمانيا النازية ومن ثم إنهاء الحرب العالمية الثانية.