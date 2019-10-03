الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون المحال العامة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:17 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، بعد أن قرره مجلس النواب.

وينص القانون على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة، وفقا لأحكامه.

كما ينص على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.

وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار، بموجب تقرير هندسي معتمد.

نشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق صادم من رضوى الشربينى على أزمة "نهال ومصطفى أبوتورتة"

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أفيونة.. خالد آل ثاني.. شقيق تميم الذى يدمن أخطر أنواع المواد المخدرة

منذ حوالي 10 ساعة

الرقابة الإدارية: ضبط 58 موظفًا فاسدًا

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

الأكثر قراءة

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

بعد واقعة مصطفى أبو تورتة.. "الإفتاء": الشبكة من حق العريس

مصادر قانونية ترد على تصريحات رئيس "القومي لحقوق الإنسان" بشأن فحص الهواتف

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

4 نصائح لإضافة السمن للقهوة.. تعرف عليها

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

حمية "الكيتو" قد تسبب أمراض القلب

الرياضة تقوي مفصل الركبة

الرئيس نيوز

السعودية تفتح باب التجنيد للنساء

تامر أمين عن البنزين: عشنا وشوفنا حاجة سعرها ارتفع وبعدين نزل

مصادر: تسعير تلقائى ربع سنوى.. سبب خفض أسعار البنزين

"البترول": سعر الصرف والإنتاج المحلي سبب خفض سعر الغاز

منوعات

الإهمال الطبي يتسبب في غزو الإيدز قرية إيرانية

خبير يكشف أماكن زيادة منسوب المحيط بسبب ارتفاع درجات الحرارة

مكتب التحقيقات الفيدرالي يجند المخبرين في "فيسبوك"

هونج كونج تبهر زوار "الشارقة للساعات والمجوهرات"

كشكول

الروبوت يصل "علوم القاهرة"

مصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار فى بنى سويف

تسجيل بيانات تلاميذ مدارس النيل على بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة التعليم

حملات للقضاء على المواقف العشوائية بمحيط المدارس بالجيزة

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

انفو جراف.. تعرف على أسعار البنزين والمازوت بعد تخفيضهم

تعرف على أحدث قرارات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

“الزراعة”: تصدير 450  ألف طن من البصل

تعرف على أسعار البنزين بعد تخفيضها

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

حفل المولوية المصرية بساقية الصاوى.. 17 أكتوبر

وائل خورشيد يكتب: على هذه الأرض ما يستحق الحياة

أحمد سمير سعد يتوقع مواصفات الفائز بنوبل في الأدب 2019

قريبًا.. صدور "قضية باول كاميرير" عن بيت الياسمين للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك