الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون المحال العامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، بعد أن قرره مجلس النواب.



وينص القانون على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة، وفقا لأحكامه.



كما ينص على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.



وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار، بموجب تقرير هندسي معتمد.



نشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم.