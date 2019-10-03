أمير كرارة يبدأ التحضير لمسلسل قصة الشهيد "المنسي"

بدأ الفنان أمير كرارة الاستعداد لتجسيد شخصية بطل الصاعقة الراحل أحمد صابر المنسي، والمنتظر أن يشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل 2020.



ودخل كرارة مع مخرج العمل بيتر ميمي، في التحضيرات الأولية للعمل، من خلال الاستقرار على شكل القصة التي كتبها الدكتور باهر دويدار، وانتهى من كتابة عدد كبير من حلقاتها، في العمل الذي يقوم بإنتاجه شركة سينرجي.



مسلسل "الاختيار" قصة بطل الصاعقة الراحل أحمد صابر المنسي، قائد كتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد بمدينة رفح عام 2017، ويجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.



ومن جانب آخر، يواصل أمير كرارة تصوير فيلمه الجديد "بطل روما"، في جبال لبنان.