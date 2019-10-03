انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد الحريق وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.