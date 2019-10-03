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حوادث

تجديد حبس "حداد" لحيازته طبنجة فى حلوان

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:42 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس حداد، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة في حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد شريف فيصل، مفتش قطاع حلوان، يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط "محمود. م"، 35 عامًا، حداد، حال وجوده بالمنطقة سكنه بحوزته طبنجة عيار 8 مم و4 طلقات من ذات العيار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.

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