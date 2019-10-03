النيابة تحقق في ابتزاز فتاة عبر "فيسبوك" في المعصرة

تستمع نيابة حلوان، اليوم الخميس، إلى أقوال والد فتاة اتهم شاب بابتزاز نجلته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وقال المبلغ أن المتهم انشأ حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقام بوضع صور نجلته؛ لابتزازها والتشهير بها، والحصول على مبالغ مالية من الضحية.



يشار إلى ضبط الأجهزة الأمنية في قسم شرطة المعصرة لشابٍ؛ بعد ورود بلاغ للعميد مجدي خلف، مأمور القسم، من والد فتاة مقيمة في منطقة عابدين، مفادها قيام المتهم "محمد ضاحي"، ومقيم بمنطقة حدائق حلوان، دائرة القسم، بابتزاز نجلته عبر إنشائه حسابًا على موقع فيسبوك، وقام بوضع صور تخصها؛ بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات، تم التوصل للمتهم والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.