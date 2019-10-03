تجديد حبس 8 أشخاص خطفوا عامل بسبب 2000 جنيه بالمقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهمين بخطف عامل، بسبب استيلائه على 2000 جنيه في المقطم، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسماع صوت استغاثة أحد الأشخاص من داخل سيارة بطريق صلاح سالم.



بتتبع خط سير السيارة تمكن الرائد محمد فتحي، معاون أول مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من "محمد. ز" 19 عامًا، عامل كرتون، "محمد. ح" 36 عامًا، سائق، "محمد. ع" 30 عامًا، سائق، "إسماعيل. ع" 35 عامًا، عامل كرتون، "هاني. ر" 36 عامًا، عامل كرتون، "ريم. م" 23 عامًا، عاملة كرتون، "أحمد. م" 22 عامًا، بائع، و"معتز. ي"، 31 عامًا، سائق، بصحبتهم المجني عليه "أحمد. ف"، 39 عامًا، عامل، مصاب بكدمات بالوجه وسحجات باليدين والقدمين وأسفل الظهر، مكبل اليدين والقدمين بحبل بلاستيك.



بسؤال المجني عليه قرر استدراجه والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وتكبيله بحبل بلاستيك واصطحابه داخل السيارة كرهًا عنه لاستيلائه على 2000 جنيه أثناء عمله طرف المتهمين، واتهمهم باختطافه والتعدي عليه بالضرب.



بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط أيدوها وأقر الأول بأنه نظرًا لاستيلاء المجني عليه على المبلغ أثناء عمله طرفة خطط لاستدراجه لمنطقة سوق الزلزال، وخطفه وساوم أهليته على دفع المبلغ المالي بالاستعانة بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه.



في سبيل ذلك وفور وصول المجني عليه تعدوا عليه بالضرب واصطحبوه داخل السيارة المضبوطة بحوزتهم كرهًا عنه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.