هنادي مهنا تشارك في مبادرة لدعم مصممي الأزياء المصري

حرصت الفنانة الشابة هنادي مهني، على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت "هنادي" في الصورة بإطلالة أنيقة، أثناء تواجدها في حفل لدعم شباب مصممي الأزياء المصريين.



وكتبت "هنادي" معلقة: "يسعدني حقًا أن أكون ضمن مبادرة tresemmeegypt لدعم المصممين الشباب المصريين وبخلفي تصميمات الفساتين الخمسة الفائزة".



يُذكر أن الفنانة "هنادي مهنا" شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



وتستعد النجمة هنادي مهنا لتصوير مسلسل "ملاك" الذي يشارك في بطولته كل من الفنان كريم فهمي وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة.

