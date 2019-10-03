إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة الشقق السكنية في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، إحالة عاطلين، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها.



كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من الأهالي بسرقة عاطلين عددا من الشقق السكنية بدائرة القسم.



وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.