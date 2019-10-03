حبس عاطل متهم بالإتجار فى المخدرات بإمبابة

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس عاطل ضبط بحوزته كيلو من مخدر الحشيش وسلاح نارى، قبل ترويج المضبوطات على عملائه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، عن إتجار عاطل يدعى "محمود.م" 24 سنة وشهرته " قفص" بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه،وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش وفرد خرطوش و500 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.