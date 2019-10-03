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حوادث

حبس المتهمين بسرقة موظف بالإكراه فى الزاوية الحمراء

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:27 م
جريدة الدستور
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واجهت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، المتهمين بسرقة موظف بالاكراه بتحريات المباحث الجنائية، حيث كشفت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في السرقه بالإكراه، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية برئاسة المقدم هاني أبوعلم، رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية وبصحبته القوة المرافقة بشارع "ترعة الإسماعيلية"، تنامى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص.

وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط "ع. ن" 25 عامًا، عامل، بحوزته سلاح أبيض "شفرة موس"، و"ي. م" 43 عامًا، عاطل، بحوزته عصا خشبية "شومة" مُثبت بها مسامير، وذلك حال شروعهما في سرقة "تاكسي" كرهًا عن قائده "جمال. م" 59 عامًا، موظف، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بشارع مكرم عبيد، استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما للشارع محل الضبط.
وعقب وصوله للمكان فوجئ بتهديده باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما في محاولة لسرقة السيارة كرهًا عنه وحال مقاومته لهما تعديا عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها إلا أنه استغاث بالقوات وأمكن ضبطهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

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