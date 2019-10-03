شاهد.. فريال يوسف تشعل "إنستجرام" بـ"الكاش مايوه"

حرصت الفنانة التونسية فريال يوسف، على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة صدور جديدة لها.



وظهرت فريال يوسف في الصور، على متن مركب، ترتدي كاش مايوه أسود اللون، وذلك أثناء قضاء إجازتها الصيفية في قرية بوسيتانو الإيطالية.



وعلقت فريال على الصورة، كاتبة: "بوسيتانو، إنها مكان الأحلام".



يُذكر أن آخر أعمال فريال يوسف في مجال الدراما التليفزيونية هو الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والذي شاركت من خلاله في مجموعة حلقات "لحظة من فضلك".

