إعداد دراسة لتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة سيادية مستقلة

كشف مستند رسمي حصلت عليه "الدستور"، عن تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بإعداد دراسة شاملة بشأن إعادة هيكلة وتصنيف مصلحة الضرائب المصرية كأحد الهيئات السيادية المستقلة عن وزارة المالية، ونقل تبعيتها إلى رئاسة مجلس الوزراء.



جاء ذلك بناء على قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1579 لسنة 2019، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صالح الشيخ وعضوية رئيس مصلحة الضرائب المصرية وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس قطاع مكتب وزير المالية، وممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من الأكاديمين.



وفي هذا السياق، قالت مصادر حكومية، إن اللجنة تم تشكيلها قبل شهرين حيث وضع رئيس الوزراء حد أقصي للانتهاء من أعمالها خلال أكتوبر الجاري، لافتة إلى أنه من المرجح أن تنتهي اللجنة من تقريرها بشأن نتائج الدراسة ومقترحاتها في هذا الصدد خلال أيام لعرضه على رئيس الوزراء.