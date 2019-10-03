أميرة بهي الدين: "لو فقدنا ثقتنا في الجيش.. بمن نثق؟"

قالت المحامية أميرة بهي الدين، إن الجيش المصري هم رجالنا وأبنائنا وأخواننا، إن فقدنا فيهم الثقة، فبمن نثق؟.



وروت "بهي الدين" خلال لقائها ببرنامج "الآن" المُذاع عبر فضائية extra news، واقعة شهدتها في حرب 73، قائلة: إن الشهيد لواء أركان حرب شفيق متري سدراك كان يخطب في العساكر يوم 5 أكتوبر، أي قبل الحرب بيوم، قائلًا: "وانتوا بتعبروا ما تنسوش اوعوا تنسوا ترددوا" وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُون.



وأوضحت أنها لن تنسى صورة الضابط المصري الذي كان يُصلي وهو يؤمن الكنيسة وخلفة تمثال العذرا، مؤكدة: "المصريون نسيج واحد".



وأوضحت أن الجنود الذين يحمون مصر الآن هم أحفاد أبطال حرب أكتوبر 73، لافتة إلى أن البطل الشهيد المنسي الذي استشهد في 7 يوليو 2017 شاهدت له صورة يرتدي تيشرت رُسم عليه صورة للشهيد ابراهيم الرفاعي البطل الذي استشهد في 73.

