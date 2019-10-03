الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو على أرض السلام

استطاع الزمالك تخطى عقبة مصر المقاصة، بهدف نظيف دون رد أحرزه أحمد سيد زيزو، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.



بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى، بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



تشكيل الفريقان



دخل المقاصة المباراة بتشكيل يضم كلًا من:"محمود حمدى فى حراسة المرمى، حسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دسوقى وعاصم سعيد فى خط الدفاع، خالد أوتشو وصلاح ريكو وهاني سعيد وباولن فوافى وعبد الله مجدى فى خط الوسط، عمرو مرعى فى خط الهجوم".



بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".