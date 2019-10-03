ارتفاع ضحايا تظاهرات العراق لـ31 قتيلا ومئات المصابين

أكدت مصادر طبية عراقية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الاحتجاجات في العاصمة وباقي المحافظات إلى 31 قتيلا بخلاف مئات المصابين وسط استنفار من قبل قوات الأمن.



من جانبها توجهت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب مساء اليوم، إلى محافظة الديوانية للحفاظ على الأمن بعد اتساع أعداد القتلى والجرحى جراء التظاهرات وذلك وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.



وأجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في وقت سابق اليوم، زيارة إلى مقر قيادة عمليات العاصمة بغداد، برفقة وزيري الداخلية والدفاع لبحث تطورات التظاهرات الأخيرة التي تضرب البلاد منذ أيام.



وأعلن مجلس الأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة، وذلك عقب التظاهرات المستمرة في جميع أنحاء البلاد منذ أمس.



وأفادت وسائل عراقية، أمس بمحاولة المتظاهرين اقتحام العديد من مقرات المحافظات وسط اتساع دائرة الاحتجاجات وسقوط قتلى وجرحى.