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أمير أباظة يكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:56 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال الناقد الفني أمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، إن مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 35، والتي تحمل اسم الفنانة نبيلة عبيد، يشهد العديد من الفعاليات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": كان لازم يكون بشكل مختلف ويكون هناك إضافات والفن إذا غابت عنه الدهشة فلن يكون فن".

وأكد أن المهرجان سيضم عددا من النجوم العالميين ومنهم النجمة الفرنسية نتالي باي، ومن إسبانيا كلودوا سيرا، موضحًا أنه سيتم تكريم عدد من النجوم، الذين لم يتم تكريمهم في أي مهرجان رغم تاريخهم الفني الكبير.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 34 كرم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي عبر عن سعادته بهذا التكريم، وفيه أعلن إصابته بمرض السرطان، وكان يتمنى أن يحضر الدورة المقبلة، والتي تبدأ من 8 أكتوبر وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.

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