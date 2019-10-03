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الثقافة

أحمد سمير سعد يتوقع مواصفات الفائز بنوبل في الأدب 2019

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:51 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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قال الكاتب أحمد سمير سعد، إنه يعتقد أن جائزة نوبل لهذا العام ستكون كلاسيكية جدًا، متوقعًا أن يحصد عليها شخص مشهور، وسيكون من بين الفائزين "سيدة" كنوع من الاعتذار، حيث شهد العام الماضي سيدات في كافة مجالات الجائزة، كما شهد حصول ثالث سيدة على جائزة الفيزياء وذلك على مر تاريخ الجائزة.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الخميس القادم هتعلن الأكاديمية السويدية عن جائزتين في الأدب، جائزة العام الفائت وجائزة هذا العام.

وتابع: يذكر طبعًا أن الأكاديمية علقت إعلان اختيار فائز العام الفائت بعد تهم الفساد التي طاردت كثير من الأعضاء على خلفية وقائع التحرش واستغلال النفوذ التي تورط فيها زوج واحدة من أعضاء الأكاديمية.

وأردف: يبقى إن أكثر واحد استفاد بهذا الأمر هو الروائى البريطانى كازو إيشيجورو لأنه ظل العريس سنتين بحالهم.. أما الفائزان الاثنان هذا العام فغالبًا هيحظى كل واحد فيهم على الأرجح بنصف اهتمام.. جائزة نوبل بالمناسبة بتسمح بأن يتشارك فائزان الجائزة، إلا أن أعضاء الأكاديمية وكدستور غير معلن اتفقوا على منح الجائزة دائما لشخص واحد فقط حتى يحظى بكل المجد والاهتمام وحتى لا يشاع أنه قد حصل على نصف جائزة فقط وبالتالي يستحق نصف مجد.

وأضاف: عموما هي فرصة للأكاديمية تمارس إبداعها اللي عودتنا عليه مؤخرا باختيار أشكال أدبية غير كلاسيكية لتفوز بالجائزة "النص الصحفي وكتابة الأغاني"، يا عالم إيه نوع المفاجأة اللي ممكن تبقى محضراها.

واختتم كلامه: عموما اعتقادي الشخصي إن الجائزة هتكون كلاسيكية جدا السنة دي وغالبا هتروح لحد مشهور وأكيد هيكون من الفائزين الاثنين سيدة كنوع من الاعتذار، فالعام الفائت شهد فوز سيدات في كافة مجالات الجائزة حتى أنه قد شهد ثالث سيدة تفوز بجائزة الفيزياء على مر تاريخ الجائزة.

يذكر أن أحمد سمير سعد هو مؤلف كتاب "جائزة نوبل.. تاريخ من المجد والجدل" الصادر عن دار أكتب للنشر والتوزيع 2018.

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