تقرير دولى يكشف أسباب قرب انهيار الاقتصاد التركى

أكد موقع "يورو موني" الأوروبي، أن المحللون حافظوا على تصوراتهم للمخاطر المرتفة بالنسبة للوضع في تركيا، في الواقع أنهم أصبحوا أكثر قلقًا، بسبب مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية.



وتابع أن السياسة الخارجية والقضايا المحلية مازالت تؤثر على نظرة المستثمرين لتركيا، حيث فشل الرئيس رجب طيب أردوغان وفريقه بشكل روتيني في تقديم حجج مقنعة ومطمأنة للمستثمرين وأنهم ستعاملون بشكل كامل مع الحوكمة السياسية والمخاوف المؤسسية التي تساهم بشكل دوري في تقلب العملة، ومع ذلك، لا يزال الوضع أكثر تعقيدًا مما تشير إليه تقارير وسائل الإعلام.



وأضاف أن المستثمرون قلقون من الأوضاع السياسية خصوصًا بعد انتخابات البلديات الأخيرة والتي خسر فيها حزب العدالة والتنمية كبرى المدن التركية، كما أنه من ضمن السلبيات الأخرى إقالة محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا في يوليو، والذي أظهر تصميمه على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لتحقيق الاستقرار في الليرة وتهدئة التضخم، ما أثر بالسلب على استقلال لجنة السياسات النقدية.



وأشار إلى أن المستثمرون والاقتصاديون يرون أن خطة الحكومة متفائلة للغاية، وغير واقعية بالنظر إلى الوضع الحالي، وتزايد حالة عدم اليقين، كما أنها لا تتماشى مع أهداف عجز الحساب الجاري.