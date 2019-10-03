أفيونة.. خالد آل ثاني.. شقيق تميم الذى يدمن أخطر أنواع المواد المخدرة

كشف موقع «ميديا بارت» الفرنسى عن تفاصيل مثيرة بشأن إدمان خالد بن حمد بن خليفة آل ثانى، الأخ غير الشقيق لأمير دولة قطر «تميم»، المواد المخدرة، موضحًا أنه يتناول أحد العقاقير يسمى «نالكسون» لعلاج آثار تعاطى جرعات زائدة من المخدرات تحديدًا المورفين أو الهيروين.

وذكر الموقع الفرنسى أن الأمير الشاب، الذى ينتمى لأسرة تسعى لإقامة إسلام راديكالى متطرف ودعم جماعة الإخوان فى هدفها للسيطرة على العالم، غارق فى تعاطى المخدرات، لدرجة أن هناك محاولات حاليًا لإبقائه على قيد الحياة.

وأضاف «ميديا بارت» أن الدوحة، التى أصبحت مأوى لقادة وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، تستضيف الإرهابى يوسف القرضاوى الذى يصدر فتاوى تكفيرية ويحرم المخدرات، وهو ما يعنى أن خالد آل ثانى ينتهك القواعد الدينية.

وتساءل الموقع الفرنسى عن عقاب خالد آل ثانى، قائلًا إنه ربما لا تتم معاقبته لأن الدوحة والإخوان لا يعرفان أى مبادئ.

وذكر أنه لا يمكن اعتبار أن إدمان خالد آل ثانى حادثًا معتادًا أو واقعة لشاب ربما يبدو طائشًا، نظرًا لأن الأمير الشاب تجاوز الثلاثين عامًا، مشيرة إلى تناقض سلوك شقيق «تميم» وتعاليم نظام الأخير.

وأوضح أن الأمير الشاب ينتهك القواعد الدينية، تحديدًا الفتاوى التكفيرية التى يصدرها «القرضاوى»، مشددة على أن إنفاقه الأموال بشكل ضخم على إدمان المخدرات لا يعد أمرًا شخصيًا لأنه أحد أفراد الأسرة الحاكمة ويمتلك صلاحيات تمكنه من تعريض حياة الموظفين الذين يعملون معه ومساعديه إلى الخطر بسبب تهوره.

وقال الموقع الفرنسى إن خير دليل على فساد الأمير الشاب هو الممرض الخاص به «ماثيو الليندى» الذى حُبس داخل القصر، ونظرًا لعدم قدرته على النوم لعدة أيام متواصلة حاول الهرب بالقفز من النافذة، لكنه أُصيب بكسور مضاعفة فى ساقيه.

وعمل «الليندى» مع الأمير الشاب منذ أكتوبر ٢٠١٧ حتى فبراير ٢٠١٨، ويقول إنه طُلب منه العمل لمدة ٣٦ ساعة متواصلة خلال الحفلات، وفى إحدى المرات طلب الحصول على إجازة لمدة يوم لكن طلبه قوبل بالرفض.

واختتم الموقع الفرنسى تقريره عن إدمان شقيق «تميم» ساخرًا من النظام الحاكم فى الدوحة، بقوله: «مرحبًا بكم فى قطر».

من جهتها، قالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن رئيس الأمن السابق للأمير الشاب وجه أوامر بقتل شخصين واحتجاز آخرين كرهائن.

وأوضح الحارس الشخصى السابق لشقيق أمير قطر، ويدعى «بيتارد»، أنه عمل لدى الشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثانى لمدة ١٠ أشهر بين ٢٠١٧ و٢٠١٨ وفى إحدى المرات طلب منه الشيخ القطرى قتل رجل وامرأة فى كاليفورنيا.

ويقاضى «بيتارد» إلى جانب «ماثيو الليندى» شقيق حاكم قطر، ويطالب الشخصان بتعويض يصل إلى ٣٤ مليون دولار من الأجور غير المدفوعة ومقابل ساعات العمل الإضافية وتعويض الفصل غير العادل والإصابات الشخصية وغيرها من الممارسات الخاطئة بحقهما.

وفى حديثه إلى «ABC Action News»، قال «بيتارد» إن الشيخ خالد طلب منه أن يقتل رجلًا جاء لتحصيل ديون قيمتها ٦ آلاف دولار وإنه رفض وسدد الدين بنفسه، وردًا على سؤال عما إذا كان الشيخ يمكن أن يكون يمزح أجاب: «بالتأكيد لا».

وأوضح «بيتارد» أن الشيخ أمره بقتل امرأة لأنه يعتقد أنها كانت تراسل رجلًا من بلد آخر فى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الأمير خالد طالبه بإطلاق النار على رأسها ودفنها فى الصحراء.

وأضاف أنه علم أن الشيخ القطرى كان يسجن مواطنًا أمريكيًا داخل إحدى ممتلكاته، لأن الأخير وقف ضد رغباته، مشيرًا إلى أنه نجح فى الهروب بمساعدة موظفى السفارة الأمريكية.

وفى أغسطس الماضى، كشف تقرير أمريكى عن تورط خالد بن حمد فى جريمة خطف مواطن أمريكى وتهديده بالقتل فى قضية جديدة مرفوعة بمحكمة ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكر موقع «إينر سيتى بريس» الأمريكى أنه بناءً على طلب الشيخ القطرى الذى شغل فى الوقت ذاته مدير بنك قطر الوطنى تم اعتقال المواطن الأمريكى وسجنه فى مركز شرطة عنيزة فى الدوحة، إلا أن السفارة الأمريكية تمكنت من مساعدته بعد تعاون «بيتارد» معها.

وذكر التقرير أنه بعد علم شقيق أمير قطر برحيل المواطن الأمريكى ومغادرته البلاد بمساعدة «بيتارد»، طالبه بإعادته مرة أخرى وتقديم معلومات حول مكانه وإلا سيدفع الثمن الذى قد يصل إلى قتله ودفنه فى الصحراء وقتل عائلته أيضًا.

ووفقًا للتقرير الأمريكى، احتجز شقيق أمير قطر «بيتارد» وأفراد أسرته رغمًا عنه وهدده بالأذى الجسدى وسُرقت معدات عمله وممتلكاته الشخصية بالإضافة إلى أنه تم فصله من عمله.

وتابع: «الأسرة الحاكمة تُسىء معاملة الموظفين وتخالف القوانين وتتستر على جرائم الاتجار بالبشر والعبودية، وجاءت قضية خطف المواطن الأمريكى لتكشف المزيد من الانتهاكات».



