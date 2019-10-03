اختراق المستقبل.. كل شيء عن المدن الذكية

واحد من أهم الملفات التى تضعها الحكومة فى مقدمة أولوياتها هو ملف مدن الجيل الرابع، التى تغير بها أوجه العمران فى المحافظات المصرية المختلفة، بدءًا من القاهرة والجيزة، وصولًا إلى محافظات الصعيد ومطروح.

وتستهدف الدولة من إنشاء هذه المدن مواجهة الزيادة السكانية المتلاحقة فى المدن القائمة، واستغلال المساحات غير المأهولة من الجمهورية.

وتتضمن خطط الحكومة إنشاء ٢٠ مدينة ذكية جديدة فى مختلف أنحاء البلاد، لاستيعاب نحو ٣٠ مليون نسمة، ومواجهة عشوائية البناء، وتوفير فرص عمل للشباب.

ويأتى إنشاء هذه المدن ضمن ما يعرف بـ«مدن الجيل الرابع»، التى «تراعى توفير حياة أفضل للمواطن، من خلال فرص سكن واستثمار وعمل، وتعمل على مواجهة النمو العقارى غير المخطط أو العشوائى».

فى السطور التالية يكشف قيادات وزارة الإسكان عن أبرز ما تم فى هذا الملف، متحدثين عن أهمية المدن ودورها فى بناء مستقبل مصر.





«الإسكان»: تأخرت 20 عامًا.. وسنتركها للمستثمرين والمطورين العقاريين عند اكتمالها لأننا لا ننافس القطاع الخاص

قال وزير الإسكان إن قرار بناء المدن الجديدة تأخر نحو ٢٠ عامًا، مشددًا على أهمية اتجاه الدولة لبناء هذه المدن فى مختلف المحافظات، بعد أن أصبحت المدن الموجودة تعانى من الشيخوخة بسبب إهمالها فترات طويلة، فضلًا عن عدم استيعابها النمو السكانى المتزايد، الأمر الذى تسبب فى ظهور العشوائيات، لذا شرعت الدولة فى بناء ٢٠ مدينة جديدة، تزامنًا مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد. وأضاف الوزير: «ما نفعله حاليًا هو دفع معدلات التنفيذ بكل ما نملك من قوة؛ لنعوض ما فاتنا، حتى تشكل هذه المدن هيكلًا عظيمًا قويًا يجبر كسر العمران، وعندما يكتمل هذا الهيكل وتقوم المدن الجديدة بدورها، سنفتح ملفات المدن القائمة التى تحتاج لتدخل جراحى عاجل لاستعادة شبابها».

وواصل: «عندما تكتمل المدن الجديدة ستتركها الدولة للمستثمرين والمطورين العقاريين، لأننا لا ننافسهم، لكن دورنا هو دفع الحراك التنموى بشكل قوى، وهذا ما فعلناه». واختتم: «لن يستمر الحال كما هو عليه حاليًا، فمن المقرر أن يتراجع دور الدولة بعد الدفعة الأولى من إنشاء هذه المدن، لتفسح الساحة للقطاع الخاص ليكمل دوره».





وليد عباس: عددها ٢٠ على 580 ألف فدان.. تستهدف استيعاب 30 مليون نسمة.. وتتضمن إدارة متطورة للمرافق والمنشآت

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هيئة المجتمعات تنفذ عددًا من المدن الجديدة بتقنيات مختلفة، يطلق عليها اسم «مدن الجيل الرابع»، مشيرًا إلى أن عددها ٢٠ مدينة جديدة، تم البدء فى تنفيذ ١٤ منها بالفعل.

وأضاف أن المساحة الإجمالية لهذه المدن تقدر بنحو ٥٨٠ ألف فدان، أى ما يعادل نحو ٢ مليار و٤٣٦ مليون متر مربع، وتستوعب حوالى ٣٠ مليون نسمة.

وبين أن هذه المدن تتوزع على مختلف المحافظات، بدءًا من القاهرة التى توجد بها العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع جنوب القاهرة الجديدة، والجيزة متمثلة فى ٦ أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وامتداد الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والوراق الجديدة، بجانب العبور الجديدة فى القليوبية، والعلمين الجديدة فى مطروح، والمنصورة الجديدة فى الدقهلية، وامتداد النوبارية الجديدة فى البحيرة.

وفى بورسعيد، يتم تنفيذ مدينتى «سلام» بالشرق، وغرب بورسعيد، وفى شمال سيناء بئر العبد الجديدة، وفى بنى سويف الفشن الجديدة، وفى المنيا ملوى الجديدة، وفى أسيوط غرب أسيوط، وفى قنا غرب قنا، وفى الأقصر الأقصر الجديدة، وفى أسوان مدينتى أسوان الجديدة وتوشكى.

وتحدث عن مدينة العلمين الجديدة تحديدًا قائلًا: «تعد من أهم مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها نحو ٤٨ ألف فدان، منها ١٤ ألف فدان للمرحلة الأولى، وتضم أنشطة سياحية وسكنية وخدمية متنوعة، ومناطق للأبراج الشاطئية، ومناطق ترفيهية، ومنطقة الداون تاون، ومشروعات عمرانية متكاملة، والحى اللاتينى، وعددًا من الجامعات وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومنشآت طبية، ومدينة تراثية، ومنطقة صناعية».

وأشار إلى اعتماد البنية الأساسية فى المدن الذكية على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، من خلال إنشاء شبكة اتصالات وأنظمة تحكم ورصد متوافقة مع القياسات العالمية، وتتيح الحصول على معلومات مؤمنة لحظية حول قطاعات الأمن والمرور والمرافق والبيئة، ويتم ربطها بمراكز البيانات عبر الإنترنت فائق السرعة، وهو ما يمكن سكانها من الحصول على الخدمات بطريقة ذكية، عن طريق تطبيقات الموبايل والإنترنت، والإبلاغ عن أى شكاوى من موقعهم بواسطة تطبيقات إلكترونية.

كما تتضمن المدن إدارة ذكية للمرافق والمنشآت من خلال مركزى التحكم والسيطرة الأمنى، وإدارة وتشغيل المدينة الذى يعنى بإدارة وتشغيل ومتابعة شبكات المرافق العامة وإدارة خدمات المواطنين، ومتابعة الأعطال والاستعداد الدائم لحل المشكلات.

وتعمل الدولة على زيادة المساحة المتاحة للعمران من ٦٪ لـ١٢٪، لاستيعاب الزيادة السنوية للسكان حتى عام ٢٠٣٠، وتحفيز النمو الاقتصادى المتسارع من خلال المشروعات التنموية المختلفة.





عبدالمطلب ممدوح: تمويلها ذاتى.. لا تكلف الدولة مليمًا واحدًا.. وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل



أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تمويل إنشاء كل المدن الجديدة ذاتى من جانب الهيئة، ولا يكلف ميزانية الدولة مليمًا واحدًا.

وقال «ممدوح» إن قطاع تخطيط المشروعات التابع للهيئة هو الذى يحدد أماكن هذه المدن، بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى، ومن ثم يبدأ قطاع تنمية وتطوير المدن فى عملية التنفيذ، بعد ترشيح واختيار مكاتب استشارية على أعلى مستوى لتصميم خطوط المياه والصرف والبنية التحتية، ومن ثم يتابع رؤساء الأجهزة المعنيون عمليات التنفيذ بعد إسنادها للمقاولين.

وأضاف: «وزير الإسكان يتابع معدلات التنفيذ بشكل يومى، للوقوف على حجم الإنجاز الذى تحرزه الهيئة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان فى هذه المدن، ويتسلم الوزير تقارير يومية نعدها بنهاية كل يوم فى كل مدينة ننفذها».

وأشار إلى أن هناك اجتماعات دورية مع رؤساء الأجهزة ومساعديهم يعقدها وزير الإسكان، للوقوف على الوضع الجارى وإزالة أى معوقات قد تؤثر فى حجم الإنجاز المطلوب.

من جهته، قال المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، إن إنشاء المدن الجديدة وفر مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الفرص لتشغيل الشباب، مشيرًا إلى أن مسئولى الوزارة يلاحظون فى كثير من الأحيان عدم كفاية العمالة.





