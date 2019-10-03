أحمد سيد زيزو يحرز الهدف الأول للزمالك فى شباك المقاصة

استطاع أحمد سيد زيزو إحراز الهدف الأول للزمالك فى شباك المقاصة في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب السلام.

بدأت المباراة بسيطرة للمقاصة، طيلة الخمس دقائق الأولى، وسط دفاع مستميت من الزمالك، حيث شكل مهاجمو الفريق الفيومي، وعلى رأسهم عمرو مرعي، خطورة بالغة على مرمى محمد عواد، ولاحت لهم أكثر من فرصة خطيرة، ووضح الارتباك على أداء لاعبي الزمالك، وخاصة في وسط الملعب.



ومع الدقيقة 15 بدأ الزمالك يدخل تدريجيا في المباراة، وظهر لاعبو الأبيض في منطقة دفاعات المقاصة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمود حمدي حارس المقاصة، حتى لاحت أخطر الهجمات للزمالك بعد اختراق من شيكابالا أمام مدافعي المقاصة، قبل أن تصل الكرة لإمام عاشور الذي وضعها أعلى قائم المقاصة.



وفي الربع الأخير من الشوط الأول، عاد المقاصة للضغط المكثف على دفاعات الزمالك، قبل أن يجري الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك تبديله الأول في الدقيقة 38 بنزول خالد بوطيب بدلا من إمام عاشور، وهو الأمر الذي تسبب في غضب الأخير أثناء خروجه، كما أجرى المقاصة تبديلا اضطراريا، بنزول ميدو جابر، بعد إصابة باولو فوافي.



واستمرت مجريات اللعب، منحصرة في وسط الملعب، مع هجمات عنترية وفردية من الفريقين، دون خطورة تذكر على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.