"ذا ناشونال": سوق العمل المصري يسجل أسرع معدلات للنمو خلال 13 شهرًا

أكدت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية، أن سوق العمل في مصر ظل قويًا، مسجلا أسرع معدل للنمو خلال 13 شهرا، كما تراجع انكماش القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر.

وتابعت: أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطية ارتفعت في شهر سبتمبر، ما يدل على نشاط السوق المصري، وأصبح بينها وبين منطقة التوسع 0.5% فقط.

وأضافت، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل معدلات نمو مرتين في الأشهر الـ 12 الماضية، مرتفعا فوق مستوى 50 في يوليو وأبريل.

وأشارت إلى أن مصر التي سجلت أسرع معدلات للنمو في الشرق الأوسط من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات مدعوما من صندوق النقد الدولي، ساعدت هذه الخطوات في إنهاء النقص الكبير في قيمة الدولار، وإصلاح الأموال المثقلة بالأعباء وخروج البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وأوضحت أن التوظيف في الشركات سجل ارتفاع في سبتمبر، مسجلًا أسرع معدل لنمو العمالة لمدة 13 شهرًا، يمثل الانتعاش في التوظيف الشهر الثاني على التوالي من نمو وظائف القطاع الخاص، يتوقع أعضاء الفريق أن يتحسن النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

