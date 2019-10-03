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فن

حلا شيحة: أنافس نفسى فقط.. ولا جزء ثانٍ من «السلم والثعبان»

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:14 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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نفت الفنانة حلا شيحة ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن تقديمها جزءًا ثانيًا من فيلم «السلم والثعبان»، موضحة أن شركة إنتاج كانت تنوى تقديمه، لكن صرفت النظر عن الفكرة، على أن تقدم عملًا سينمائيًا آخر بنفس الأبطال الذين شاركوا فى الفيلم الذى عرض عام ٢٠٠١.
وأعربت «حلا» عن سعادتها بنجاح مسلسلها «زلزال» الذى شاركت فيه بجانب النجم محمد رمضان، معتبرة أن اختيارها هذا العمل للعودة إلى الشاشة كان قرارًا صائبًا للغاية.
وكشفت عن أنها تقرأ حاليًا سيناريوهات العديد من الأعمال الدرامية، استعدادًا لموسم رمضان المقبل، لكن لم تستقر حتى الآن على أى منها بشكل نهائى.
وقالت إنها لا تستعجل المشاركة فى أعمال سينمائية هذه الفترة، لأنها تتأنى فى الاختيار، مشيرة إلى أن تلقت عروضًا كثيرة للمشاركة، لكن لم تستقر على أى منها.
ورأت أن معايير النجومية والتمثيل اختلفت عما كانت قبل اعتزالها، مشيرة إلى أن «السوشيال ميديا حاليًا عامل أساسى يستند إليه الفنانون لتحقيق شهرتهم».
وذكرت أنها تتفاعل بشكل إيجابى على حساباتها على «السوشيال» خاصة تطبيق «إنستجرام»، وتتلقى طوال الوقت رسائل إعجاب من الجمهور والمتابعين على إطلالاتها، وفى المقابل لا تلتفت إلى الانتقادات التى توجه إليها.
وتابعت: «لا أنتبه لها إطلاقًا، ومن لا يحب رؤيتى أو متابعتى ليس مجبرًا على ذلك، ودائمًا أحرص على أن تكون صورى وإطلالتى هادئة وبسيطة، حتى لا تجرح أحدًا، وأنا بعيدًا عن التمثيل أحب البساطة والظهور على طبيعتى».
وشددت على أنها لا تشغل بالها بفكرة البطولة المطلقة، بقدر ما تحب الوجود بأعمال وأدوار مميزة فى السينما والدراما، لافتة إلى أن الأفضل بالنسبة لها فى الوقت الحالى هو تقديم بطولات جماعية.
وعبرت عن سعادتها الشديدة بما وصلت إليه نجمات جيلها، مشيرة إلى أنها لا تتنافس مع إحداهن إطلاقًا، ولا تشغل نفسها إلا بالتركيز فى العمل. وذكرت أن أكثر ما يزعجها تدخل البعض فى شئونها الداخلية وكثرة الشائعات حول أبنائها وزواجها، نافية ما تردد عن زواجها من الفنان محمد رمضان، معتبرة أنه من أقرب أصدقائها فى الوسط الفنى، كما أن زوجته صديقتها.

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