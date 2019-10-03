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رياضة

مدرب بيرنلي: تاركوفسكي ومي يستحقان الانضمام لمنتخب إنجلترا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعرب شون دايك مدرب بيرنلي عن دهشته من عدم استدعاء جيمس تاركوفسكي وبن مي ثنائي قلب دفاع الفريق لتشكيلة منتخب انجلترا التي ستخوض تصفيات بطولة اوروبا 2020 لكرة القدم هذا الشهر.

وأعلن جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا اليوم الخميس عن تشكيلته التي ستواجه منتخبي التشيك وبلغاريا في المجموعة الأولى وضمت هاري مجواير وجو جوميز وتيرون مينجز ومايكل كين وفيكايو توموري في مركز قلب الدفاع.

ولم يلعب تاركوفسكي مع منتخب انجلترا منذ مشاركته مرتين العام الماضي بينما لم يلعب مي، الذي لعب سابقا في صفوف منتخب انجلترا للشباب، ضمن صفوف المنتخب الأول.

وقال دايك للصحفيين اليوم الخميس "لا أريد التدخل. جاريث لا يمكن أن يضم الجميع. أنا مندهش نظرا للأداء الجيد الذي قدمه (تاركوفسكي) ومندهش لعدم ضم بن مي على مدار العامين الماضيين.

"هناك أسباب مختلفة بالنسبة للمدربين لتفضيل لاعبين آخرين وأنا أحترم ذلك. ليس من وظيفتي اختيار تشكيلة منتخب انجلترا. في رأيي كان من الممكن ضم تاركوفسكي أو بن مي".

وتتصدر انجلترا مجموعتها برصيد 12 نقطة من أربع مباريات متفوقة على المنتخب التشيكي الذي يملك تسع نقاط من خمس مباريات بينما تتذيل بلغاريا الترتيب برصيد نقطتين.

وسيستضيف بيرنلي صاحب المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز منافسه ايفرتون بعد غد السبت وقال دايك إن جاك كورك لاعب الوسط سيغيب عن المباراة بعد إصابة في الكتف خلال التعادل 2-2 على ملعب استون فيلا مطلع هذا الأسبوع.

وغاب كورك عن مباراة واحدة فقط في الدوري منذ انضمامه إلى بيرنلي في 2017 لكنه أصيب بكسر بسيط في كتفه في كرة مشتركة مع جون مكجين من أستون فيلا.

وقال دايك "أصيب كورك بكسر بسيط في عظمة الكتف. حالته ليست سيئة كما يبدو من الوهلة الأولى. ربما يغيب لبضعة أسابيع فقط لكنه لن يشارك في مباراة السبت".

وأكد دايك أيضا غياب لاعب الوسط داني درينكووتر الذي لم يظهر بعد مع بيرنلي في الدوري منذ إصابته في الكاحل في شجار خارج أحد الملاهي الليلية الشهر الماضي.

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