أميرة بهي الدين: "الإخوان لا يشبهون الشعب المصري في شيء"

قالت المحامية أميرة بهي الدين، إن الإخوان لا يشبهون الشعب المصري في شيء.



وأضافت "بهي الدين" خلال لقائها عبر قناة Extra news: أن جماعة الإخوان الإرهابية يعتقدون أنهم يشبهون الشعب المصري، وهذا ليس حقيقي، لافتة إلى أن المصري الحقيقي عندما ننظر في وجهه نرى قلبه في عيونه ولديهم مشاعر وإنسانية، بينما الإخوان عيونهم زجاج، وابتسامتهم صفراء، ولديهم بلادة، مضيفة: "إحنا بنسمع أم كلثوم هما مش بيسمعوها، إحنا بنحتفل بشم النسيم، وهم لا يعترفون به".



كما ذكرت واقعة قتل اثنين ضباط مرضى على يد اثنين من الأطباء الإخوان في إحدى المستشفيات المصرية ليصدر حُكم بالمؤبد عليهم، متابعا "أوعي تقوليلي ده أخويا ولا شبهي، دي إسرائيل متعملش كده".







