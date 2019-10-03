الوحدة يواصل انتصاراته في الدوري السعودي بالفوز على ضمك بهدف نظيف

واصل فريق الوحدة انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم الخميس، على مضيفه ضمك، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.



سجل هدف الوحدة والمباراة الوحيد، لاعبه المالي يوسف نياكات في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول.



ويعد هذا الانتصار هو الرابع على التوالي لفريق الوحدة في الدوري السعودي، بعد فوزه الجولات الثلاث الماضية على كل من الأهلي 2-1، والفيحاء 1-0 والفتح 2-0.



ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 13 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول الدوري، فيما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.