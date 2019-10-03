داليا البحيرى:أعود إلى بلدى طنطا فى «فالنتينو» والزعيم بـ«ألف خير»

بعد النجاح الكبير الذى حققته فى مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، بأجزائه المختلفة، تخوض داليا البحيرى تحديًا جديدًا من خلال مسلسل «فالنتينو»، الذى يجمعها بالزعيم عادل إمام مرة أخرى، بعد أن قدما معًا فيلم «السفارة فى العمارة» قبل ١٤ عامًا.

وأعربت «داليا» عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع الزعيم عادل إمام، الذى اعتبرته «لم يتغير منذ لقائهما الأول فى السينما بل ازداد خفة دم»، مضيفة: «العمل مع الزعيم مختلف جدًا، لأنه نجم كبير، وأى تفصيلة فى العمل الفنى الذى يؤدى بطولته تكون منظمة ومحسوبة».

وذكرت أنها كانت تتمنى العمل مع المخرج المتميز رامى إمام منذ فترة طويلة، كاشفة عن أنها بدأت تصوير مشاهدها فى العمل، والانتهاء من تصوير ٦ أيام بالفعل، وجميعها مشاهد تجمعها بالزعيم، وذلك رغبة من فريق العمل فى الانتهاء من المشاهد كافة، للحاق بالموسم الدرامى فى رمضان المقبل.

وعن طبيعة الدور الذى تجسده ضمن أحداث المسلسل، قالت «داليا»: «أعود لأصولى مرة أخرى، من خلال تجسيد شخصية فتاة من طنطا، وهى المدينة التى ولدت ونشأت فيها قبل الاستقرار فى القاهرة»، مشيرة إلى أن ذلك من أهم الأسباب التى جذبتها للموافقة على المشاركة فى «فالنتينو»، بالإضافة إلى الوقوف أمام الزعيم، وروح العمل الجماعية التى تسود بين باقى الأبطال.

وأكدت أن صحة الزعيم عادل إمام بـ«١٠٠٠ خير»، نافية الشائعات التى تنتشر من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول تدهورها، موضحة: «هو بخير، ولا يبدى أى اهتمام بمثل هذه الشائعات»، معبرة عن غضبها من تداول أخبار غير صحيحة بصفة مستمرة عن العاملين فى الوسط الفنى.

وفيما يتعلق بالسينما، التى غابت عنها منذ ١٢ عامًا حين قدمت آخر أعمالها فى «الشاشة الكبيرة»، وهو فيلم «جوبا» مع النجم مصطفى شعبان، فى عام ٢٠٠٧، قالت «داليا»: «منذ ذلك الوقت أقدم أعمالًا درامية، بسبب عدم وجود عمل سينمائى مميز يغرينى لتقديمه».

لكنها كشفت عن وجود مفاوضات مع صناع فيلم «حريم كريم»، لتقديم جزء ثان منه، وقالت: «متحمسة لتقديم هذا العمل، وأتمنى أن يتم بالفعل، وأعتقد أنه سيكون مفاجأة للجمهور، لأنه سيقدم بأبطال وصناع الجزء الأول كافة دون أى تغيير».

