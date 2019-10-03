الخميس 03 أكتوبر 2019 الموافق 04 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

داليا البحيرى:أعود إلى بلدى طنطا فى «فالنتينو» والزعيم بـ«ألف خير»

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:11 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
طباعة
بعد النجاح الكبير الذى حققته فى مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، بأجزائه المختلفة، تخوض داليا البحيرى تحديًا جديدًا من خلال مسلسل «فالنتينو»، الذى يجمعها بالزعيم عادل إمام مرة أخرى، بعد أن قدما معًا فيلم «السفارة فى العمارة» قبل ١٤ عامًا.
وأعربت «داليا» عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع الزعيم عادل إمام، الذى اعتبرته «لم يتغير منذ لقائهما الأول فى السينما بل ازداد خفة دم»، مضيفة: «العمل مع الزعيم مختلف جدًا، لأنه نجم كبير، وأى تفصيلة فى العمل الفنى الذى يؤدى بطولته تكون منظمة ومحسوبة».
وذكرت أنها كانت تتمنى العمل مع المخرج المتميز رامى إمام منذ فترة طويلة، كاشفة عن أنها بدأت تصوير مشاهدها فى العمل، والانتهاء من تصوير ٦ أيام بالفعل، وجميعها مشاهد تجمعها بالزعيم، وذلك رغبة من فريق العمل فى الانتهاء من المشاهد كافة، للحاق بالموسم الدرامى فى رمضان المقبل.
وعن طبيعة الدور الذى تجسده ضمن أحداث المسلسل، قالت «داليا»: «أعود لأصولى مرة أخرى، من خلال تجسيد شخصية فتاة من طنطا، وهى المدينة التى ولدت ونشأت فيها قبل الاستقرار فى القاهرة»، مشيرة إلى أن ذلك من أهم الأسباب التى جذبتها للموافقة على المشاركة فى «فالنتينو»، بالإضافة إلى الوقوف أمام الزعيم، وروح العمل الجماعية التى تسود بين باقى الأبطال.
وأكدت أن صحة الزعيم عادل إمام بـ«١٠٠٠ خير»، نافية الشائعات التى تنتشر من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول تدهورها، موضحة: «هو بخير، ولا يبدى أى اهتمام بمثل هذه الشائعات»، معبرة عن غضبها من تداول أخبار غير صحيحة بصفة مستمرة عن العاملين فى الوسط الفنى.
وفيما يتعلق بالسينما، التى غابت عنها منذ ١٢ عامًا حين قدمت آخر أعمالها فى «الشاشة الكبيرة»، وهو فيلم «جوبا» مع النجم مصطفى شعبان، فى عام ٢٠٠٧، قالت «داليا»: «منذ ذلك الوقت أقدم أعمالًا درامية، بسبب عدم وجود عمل سينمائى مميز يغرينى لتقديمه».
لكنها كشفت عن وجود مفاوضات مع صناع فيلم «حريم كريم»، لتقديم جزء ثان منه، وقالت: «متحمسة لتقديم هذا العمل، وأتمنى أن يتم بالفعل، وأعتقد أنه سيكون مفاجأة للجمهور، لأنه سيقدم بأبطال وصناع الجزء الأول كافة دون أى تغيير».

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد واقعة مصطفى أبو تورتة.. "الإفتاء": الشبكة من حق العريس

منذ أقل من ساعة

مصدر أمني: بيان "القومي لحقوق الإنسان" اعتمد على معلومات كاذبة

منذ يوم

من داخل مسرح الجريمة.. صور "مذبحة أبو النمرس"

منذ يوم

انتهاء تقييم أسعار المنتجات البترولية.. ولا زيادة

ads

الصور

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

الأكثر قراءة

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

بعد واقعة مصطفى أبو تورتة.. "الإفتاء": الشبكة من حق العريس

ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

4 نصائح لإضافة السمن للقهوة.. تعرف عليها

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

حمية "الكيتو" قد تسبب أمراض القلب

الرياضة تقوي مفصل الركبة

الرئيس نيوز

مصدر أمني يرد على بيان حقوق الإنسان بشأن "فحص هواتف المواطنين"

تعرف على أسعار البنزين بعد تخفيضها

افتتاح مشروع 306 بالدقى بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة

خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا

منوعات

هونج كونج تبهر زوار "الشارقة للساعات والمجوهرات"

تغير المناخ يتسبب في وفاة الدب القطبي بكندا لقلة الأسماك (صور)

أسعار قهوة ستاربكس على مستوى العالم

6 طريق لتحديد الحقيبة الأصلية على الإنترنت

كشكول

بنى سويف الأزهرية تبدأ تدريب المعلمين على التعامل السليم مع الطلاب

5 أخطاء يقع فيها الآباء والأمهات أثناء تربية أطفالهم

ابنة طنطا تحصل على بطولة الجمهورية للوثب العالي

بالصور.. "النيلي" يكرم المدارس الحاصلة علي اعتماد الجودة

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

إجتماع وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا لبحث ازمة ملء السد..  غدًا

افتتاح “مشروع 306” بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة

تنمية مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية

محافظات الصعيد تستعد لمواجهة السيول

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

حفل توقيع "الرحلة 508" بجاليري ضي.. 24 أكتوبر

"المرأة الريفية.. معاناة وكفاح".. ندوة بثقافة أسيوط

أنشطة متنوعة بثقافة المنيا

انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

صفحتنا ع الفيس بوك