مانشستر يونايتد الإنجليزى يتعادل سلبيا أمام إي زد آلكمار الهولندى

تعادل مانشستر يونايتد الانجليزى أمام مضيفه إي زد آلكمار الهولندى سلبيا فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس على ستاد أفاس بالجولة الثانية بالمجموعة ال12 بالدوري الأوروبي لكرة القدم.



وفي مباريات اخرى اقيمت اليوم بنفس الجولة بدور المجموعات، فاز ولفرهامبتون الانجليزى على مضيفه بشكتاش التركى بهدف نظيف على ملعب فودافون أرينا بالمجموعة ال11.



وبنفس المجموعة ال11، تعادل سبورتينج براغا البرتغالي أمام ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 2-2 فى المباراة التي أقيمت على ملعب البلدي براجا.



وفي المجموعة العاشرة، تعادل ولفسبيرجر النمساوى أمام ضيفه روما الإيطالي 1-1....وتعادل ايضا إسطنبول باشاك شهير التركى أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بنفس النتيجة 1-1.



وفي المجموعة التاسعة تعادل سانت إيتيان الفرنسى أمام ضيفه فولفسبورج الالماني 1-1 على ملعب جيوفروى جيشار....وأوليكساندريا الاوكرانى امام ضيفه جينت البلجيكى بنفس النتيجة 1-1.



وفي المجموعة الثامنة فاز اسبانيول الإسباني على مضيفه سسكا موسكو الروسى 2-صفر على ملعب أرينا خيمكي...ولودوجوريتس رازجراد البلغارى على مضيفه فرينكفاروزي المجرى 3-صفر على ملعب جروباما أرينا.



وفي المجموعة السابعة، فاز يونج بويز السويسرى على ضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي 2-1 على ملعب سويس وانكدورف...وفينورد روتردام الهولندى على ضيفه بورتو البرتغالى 2-صفرعلى ملعب فينورد.