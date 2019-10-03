الرجاء البيضاوى يكرر فوزه على هلال القدس ويبلغ دور 16 لكأس العرب

كرر الرجاء البيضاوي المغربي فوزه على مستضيفه هلال القدس الفلسطيني 2-صفر في إياب دور 32 لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم ليتأهل إلى دور الستة عشر اليوم الخميس.

وجاء تأهل الرجاء للدور الثاني بعد فوزه 3-صفر في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والعودة بعد انتصاره ذهابا 1-صفر بالدار البيضاء.

وسيطر الفريق الضيف على المباراة منذ بدايتها، حيث كانت أبرز فرصة لحميد أحداد في الدقيقة 13 حين تلقى تمريرة عرضية من محمود بنحليب لكنه أهدرها بغرابة.

وتقدم الرجاء بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عبر تسديدة من الكاميروني فابريس نجا.

وأضاف البديل أيوب نناح الهدف الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة من زاوية صعبة.

وستجرى قرعة دور الستة عشر بعد غد السبت في العاصمة السعودية الرياض.