مرشحة لرئاسة "الطاقة الذرية": الاتفاق النووي مع إيران يمكن إنقاذه

قالت مرشحة سلوفاكيا لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس إنه ما زال من الممكن إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران وبقية الموقعين عليه لكن يتعين على طهران العودة للتنفيذ الكامل لالتزاماتها مقابل التعامل معها ببعض النوايا الحسنة بدلا من العقوبات.

وقالت مارتا زياكوفا المرشحة لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة "الأطراف المتبقية، وتضم الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والتي ما زالت ملتزمة بالاتفاق يمكنها إيجاد سبيل لمساعدة إيران في هذا الموقف الصعب (لإظهار) أن الاتفاقات يجب أن تحترم".

وأضافت "إيران لم تحصل حتى الآن على الكثير كي تلتزم بجانبها من الاتفاق لكن يتعين أن تعود للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وأعاد فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق.

وردا على سياسة "الضغوط القصوى" الأمريكية قلصت إيران تدريجيا التزامها بالاتفاق وتعتزم انتهاكه بدرجة أكبر إذا لم تف الأطراف الأوروبية بوعودها بحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

وقالت زياكوفا في مقابلة "كان من المؤسف جدا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق دون أي مفاوضات، لكن كان من المؤسف كذلك أن تبدأ إيران في انتهاك التزاماتها النووية. لذلك نجد أنفسنا الآن وسط دائرة مفرغة يتطلب كسرها حلا سياسيا".

وتوفي يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو ويأمل مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة اختيار خلف له هذا الشهر.

ويتنافس أربعة مرشحين للفوز بمنصب مدير الوكالة هم الروماني كورنيل فيروتا الذراع اليمنى لأمانو ورافاييل جروسي سفير الأرجنتين لدى الوكالة ولاسينا زيربو الأمين العام التنفيذي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وهو من بوركينا فاسو إضافة إلى زياكوفا.