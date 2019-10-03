هنادى مهنا: أنا أمريكية فى «الجبابرة» وأتعلم العربية الآن

كشفت الفنانة الشابة هنادى مهنا عن أنها تستكمل حاليًا تصوير فيلم «الجبابرة» مع الفنان عمر مصطفى متولى، الذى تقدم فيه شخصية فتاة أمريكية تأتى لزيارة مصر؛ من أجل تحقيق هدف معين، مشيرة إلى أن الشخصية مميزة جدًا فى حديثها وملابسها وطريقة سيرها.

وأشارت إلى أنها تنتظر بفارغ الصبر انتهاء تصوير الفيلم وعرضه من أجل معرفة رأى الجمهور فى أدائها السينمائى، خاصة بعدما حققت نجاحًا كبيرًا فى الموسم الدرامى الرمضانى الماضى، الذى شهد مشاركتها فى ٣ مسلسلات دفعة واحدة.

وقالت: «منذ الصغر كنت أحب الغناء، الذى كان على رأس هواياتى واهتماماتى، وعرفنى الجمهور فى البداية عن طريقه، فى فيلم (القرد بيتكلم)، ومشاركتى فى تقديم الأغنية الدعائية للفيلم التى حققت نجاحًا وشهرة كبيرة».

وأضافت: «بعد ذلك تعاقدت على أول عمل كممثلة، وكان الجزء الثانى من مسلسل (أفراح إبليس)، بعد ترشيح المخرج أحمد خالد أمين، لكن تأجل عرض العمل أكثر من مرة، ثم جاء عرضه على قناة مشفرة، ما جعل الدور لا يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة».

وواصلت: «من أجل ذلك، أعتبر موسم رمضان ٢٠١٩ هو انطلاقتى الفنية الحقيقة، بعدما شاركت فى ٣ مسلسلات هى: «بركة، وزلزال، وحكايتى»، وكانت كلها أعمال مهمة، أضافت لى وحققت معها شهرة كبيرة».

وقالت «هنادى» إن مسلسل «زلزال»، بالتحديد، حقق لها شهرة ونجاحًا كبيرين، نظرًا لأنه حظى بمتابعة جماهيرية كبيرة بسبب نجومية بطله محمد رمضان، مشيرة إلى أنها تعتبر «رمضان» أحد نجومها المفضلين.

وأضافت: «أثناء عملى فى مسلسل (حكايتى)، بصحبة النجمة ياسمين صبرى، عشت أسعد لحظات حياتى فى الكواليس مع فريق العمل الذى جمع بين عدد كبير من الشباب، كما أن ياسمين فنانة متميزة وتحب كل من يعمل معها وتتعامل مع الجميع بشكل جيد جدًا».

وعن استثمار هذا النجاح فى الفترة المقبلة، قالت إنها تنشغل حاليًا بإتقان اللغة العربية التى لا تجيد قراءتها، نظرًا لإقامتها بأوروبا فترة طويلة، حتى تتجاوز اضطرارها لتحويل أى نص مكتوب إلى حروف «فرانكو آراب» من أجل قراءته.

وذكرت أن لغتها العربية ولهجتها المصرية فى تحسن كبير، بعدما اعتادت الإقامة والتعامل فى مصر خلال الفترة الماضية، خاصة أنها تعمل على تطوير قدراتها.









