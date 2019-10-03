إيطاليا تفرج عن 1.7 مليار دولار بعد الوفاء بمستهدفات التوفير

أفرجت وزارة المالية الإيطالية عن 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) كانت مجمدة في يوليو لتجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب الديون، حسبما قال مصدر مطلع لوكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الخميس.

وقال المصدر إنه تم الإفراج عن المبلغ بعدما تجسدت المدخرات المتوقعة من خطط الرعاية الاجتماعية على أرض الواقع.

كانت الحكومة السابقة في إيطاليا خفضت سن التقاعد وطرحت برنامجا لتعزيز الدخل، لكن عدد المستفيدين كان أقل من المتوقع، ما أبقى مزيدا من الأموال في الميزانية.

وقال المصدر إن قرار الإفراج عن الأموال لن يكون له تأثير على نسبة العجز في موازنة.2019

وأعلن وزير المالية روبرتو جوالتيري عن عجز مستهدف للعام الجاري بنسبة 2ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2 بالمئة، نسبة العجز المستهدفة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وتم اتخاذ قرار الإفراج عن المبلغ خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي في روما بعد ظهر اليوم الخميس، ولكن لم يتم الإعلان عنه بعد بشكل علني.