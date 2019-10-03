انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

شهدت أسعار الخضار، اليوم الخميس، تباينا في بعض الأسعار بين الزيادة والانخفاض.



وانخفضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3-4.5 جنيه للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، والفاصوليا 12-18، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه.



فيما تراوح سعر الباذنجان لبلدى ما بين 1.5- 4.5 جنيه، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3-7 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4-8 جنيهات والخيار بين 3-8 جنيهات.



واستقرت أسعار الليمون وتراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 4- 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات.