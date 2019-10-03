ختام تدريب تنمية المهارات الإدارية للعاملين بأزهرية الإسكندرية

اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريب "تنمية المهارات الإدارية للعاملين بالأزهر"، تحت رعاية الشيخ نشأت الصاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف إبراهيم فاضل الوكيل الثقافي للمنطقة.



وبدأت فعاليات البرنامج من يوم السبت الموافق 28 سبتمبر بمركز الخدمة والنشاط بميامي، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر، بقيادة وحضور علي فرج مدير عام الإدارة العامة للتدريب، وإشراف محمد كرسون القائم بعمل مدير التدريب بالمنطقة.



وفي ذات السياق، اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لأعمال الكادر للمجموعة الأولى، والتي بدأت يوم السبت الموافق 28 سبتمبر بمركز الخدمة والنشاط، وتبدأ يوم السبت الموافق 5 أكتوبر فعاليات تدريب أعمال الكادر للمجموعة الثانية.