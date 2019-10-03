الإمارات تدخل موسوعة جينيس بأكبر شارة شرطية بالعالم

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة موسوعة جينيس للأرقام القياسية "بأكبر شارة شرطية تعريفية على مستوى العالم".

وتسلم اللواء علي النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإمارات شهادة جينيس للأرقام القياسية، عن أكبر شارة شرطية تعريفية على مستوى العالم من المحكمة الرسمية شيفالي ميشرا، بحضور فريق موسوعة الأرقام القياسية.

وقال النعيمي اليوم الخميس: فريق العمل القائم على تصنيع الشارة التعريفية بذل جهدا كبيرا، وتخطى صعوبات عدة وإجراءات معقدة للحصول على شهادة جينيس للأرقام القياسية، مشيرا إلى أن التخطيط لهذا الانجاز استمر طيلة 3 أشهر.

وبلغت مدة تصنيع الشارة 26 يوما على مدار الأربع وعشرين ساعة، ويبلغ حجمها 115 في 154 سنتيمترا وسمكها 29 مليمترا، بينما يصل وزنها إلى 104 كيلوجرامات.