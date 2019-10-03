الخميس 03 أكتوبر 2019 الموافق 04 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصادر قانونية ترد على تصريحات رئيس "القومي لحقوق الإنسان" بشأن فحص الهواتف

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل
طباعة
قالت مصادر قانونية، إن البيان الصادر عن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمخالفة الشرطة للقانون وحقوق الإنسان بتفتيش المواطنين في منطقة وسط البلد، عبارة عن تصريحات خاطئة ولا تتفق مع صحيح القانون.

كما أن تلك التصريحات تمثل تجاوز اختصاصات وخلق مواد تشريعية لنصوص قوانين لم تصدرها الجهات المختصة.

ومن جانبه؛ أوضح جميل سعيد المحامي، أن ما يحدث في ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد من جانب قوات الشرطة ليس «تفتيش» بل استيقاف وأن من حق مأمور الضبط القضائي الممثل في قوات الشرطة «الاستيقاف القانوني» ومن حقه إعمالا لنص المادتين 38،39 من قانون الإجراءات الجنائية إذا اشتبه في شخص معين لأمارات معينة رآها موجبة لاستيقاف الشخص للتبين من شخصيته ووجهته بما ارتآه من أمارات اشتباه معينة استوجبت ذلك الاستيقاف.

ويحق الإطلاع على هوية الشخص ويستطلع منه وجهته فإذا لم تكن من الأمارات ما يؤكد ذلك الاشتباه فعليه أن يصرفه.

أما إذا أسفر ذلك الاشتباه المؤدي للاستيقاف لوقوع الشخص في حالة من حالات التلبس فيحق لمأمور الضبط القضائي أن يبادر إلى تفتيش المشتبه به، وتفتيش هاتفه المحمول في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتطور الجريمة الإلكترونية، ويحتم القانون على مأمور الضبط القضائي فحص الهاتف المحمول الذي بحوزة الشخص الواقع بدائرة الاشتباه، عسى أن يكون الجهاز المحمول في حد ذاته يشكل جريمة معينة كأن يستخدم أداة للتفجير، أو يحتوي الجهاز على جريمة معينة كالتخطيط لجريمة جنائية أو كالتخطيط والتحريض على الفوضى أو أي من الجرائم التي تنظمها القوانين المصرية.

واستطرد: "فإذا وجد مأمور الضبط القضائي مايمثل جريمة مسجلة على الهاتف المحمول فيحق له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم ويحرر محضرا بالإجراءات ويتم عرضه على النيابة المختصة".

أما إذا كان المتهم في حالة تظاهر مخالفة لتنظيم قانون التظاهر فوجوده يجعله في دوائر الضبط لمأمور الضبط الممثل في رجال الأمن، لأن القانون يلزم الراغبين في التظاهر بإجراءات معينة فإذا لم تتخذ يحق لقوات الأمن ضبط المخالفين أو من وضعوا أنفسهم في دوائر الاشتباه وللنيابة المختصة سلطة إصدار قرارات الحبس أو إخلاء السبيل بناءا على سير التحقيقات.

وفي ذات السياق؛ انتابت حالة من الاستياء الأوساط القانونية بسبب عدم إلمام رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقوانين المصرية، وإصداره بيان يحمل اشتباك بين نصوص القانون وحقوق الإنسان بالمخالفة للحقيقة وبسبب سوء فهمه وجهله بالفارق بين «التفتيش» والاستيقاف القانوني المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصرية.

وأكدت المصادر أن الأجدر برئيس القومي لحقوق الإنسان مراجعة بياناته بواسطة المختصين بدلا من انتهاك القوانين والتعدي السافر على السلطة التشريعية.

وتابعت المصادر أنها في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس القومي لحقوق الإنسان لوضعه نفسه والدولة المصرية في حرج بسبب تصريحاته العابثة التي تمثل انتهاك للقانون المصري، للمطالبة بإعفاءة من وظيفته نظرا لكبر سنه وإصداره تصريحات تضر المؤسسات الوطنية وتؤثر سلبا على مصر أمام المجتمع الدولي.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 26 دقيقة

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق صادم من رضوى الشربينى على أزمة "نهال ومصطفى أبوتورتة"

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يدعو الزمالك لقرعة "مجموعات" دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

الرقابة الإدارية: ضبط 58 موظفًا فاسدًا

ads

الصور

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

الأكثر قراءة

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

بعد واقعة مصطفى أبو تورتة.. "الإفتاء": الشبكة من حق العريس

ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

4 نصائح لإضافة السمن للقهوة.. تعرف عليها

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

حمية "الكيتو" قد تسبب أمراض القلب

الرياضة تقوي مفصل الركبة

الرئيس نيوز

مصدر أمني يرد على بيان حقوق الإنسان بشأن "فحص هواتف المواطنين"

تعرف على أسعار البنزين بعد تخفيضها

افتتاح مشروع 306 بالدقى بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة

خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا

منوعات

مكتب التحقيقات الفيدرالي يجند المخبرين في "فيسبوك"

هونج كونج تبهر زوار "الشارقة للساعات والمجوهرات"

تغير المناخ يتسبب في وفاة الدب القطبي بكندا لقلة الأسماك (صور)

أسعار قهوة ستاربكس على مستوى العالم

كشكول

بنى سويف الأزهرية تبدأ تدريب المعلمين على التعامل السليم مع الطلاب

5 أخطاء يقع فيها الآباء والأمهات أثناء تربية أطفالهم

ابنة طنطا تحصل على بطولة الجمهورية للوثب العالي

بالصور.. "النيلي" يكرم المدارس الحاصلة علي اعتماد الجودة

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

إجتماع وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا لبحث ازمة ملء السد..  غدًا

افتتاح “مشروع 306” بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة

تنمية مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية

محافظات الصعيد تستعد لمواجهة السيول

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

حفل توقيع "الرحلة 508" بجاليري ضي.. 24 أكتوبر

"المرأة الريفية.. معاناة وكفاح".. ندوة بثقافة أسيوط

أنشطة متنوعة بثقافة المنيا

انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

صفحتنا ع الفيس بوك