مصادر قانونية ترد على تصريحات رئيس "القومي لحقوق الإنسان" بشأن فحص الهواتف

قالت مصادر قانونية، إن البيان الصادر عن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمخالفة الشرطة للقانون وحقوق الإنسان بتفتيش المواطنين في منطقة وسط البلد، عبارة عن تصريحات خاطئة ولا تتفق مع صحيح القانون.



كما أن تلك التصريحات تمثل تجاوز اختصاصات وخلق مواد تشريعية لنصوص قوانين لم تصدرها الجهات المختصة.



ومن جانبه؛ أوضح جميل سعيد المحامي، أن ما يحدث في ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد من جانب قوات الشرطة ليس «تفتيش» بل استيقاف وأن من حق مأمور الضبط القضائي الممثل في قوات الشرطة «الاستيقاف القانوني» ومن حقه إعمالا لنص المادتين 38،39 من قانون الإجراءات الجنائية إذا اشتبه في شخص معين لأمارات معينة رآها موجبة لاستيقاف الشخص للتبين من شخصيته ووجهته بما ارتآه من أمارات اشتباه معينة استوجبت ذلك الاستيقاف.



ويحق الإطلاع على هوية الشخص ويستطلع منه وجهته فإذا لم تكن من الأمارات ما يؤكد ذلك الاشتباه فعليه أن يصرفه.



أما إذا أسفر ذلك الاشتباه المؤدي للاستيقاف لوقوع الشخص في حالة من حالات التلبس فيحق لمأمور الضبط القضائي أن يبادر إلى تفتيش المشتبه به، وتفتيش هاتفه المحمول في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتطور الجريمة الإلكترونية، ويحتم القانون على مأمور الضبط القضائي فحص الهاتف المحمول الذي بحوزة الشخص الواقع بدائرة الاشتباه، عسى أن يكون الجهاز المحمول في حد ذاته يشكل جريمة معينة كأن يستخدم أداة للتفجير، أو يحتوي الجهاز على جريمة معينة كالتخطيط لجريمة جنائية أو كالتخطيط والتحريض على الفوضى أو أي من الجرائم التي تنظمها القوانين المصرية.



واستطرد: "فإذا وجد مأمور الضبط القضائي مايمثل جريمة مسجلة على الهاتف المحمول فيحق له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم ويحرر محضرا بالإجراءات ويتم عرضه على النيابة المختصة".



أما إذا كان المتهم في حالة تظاهر مخالفة لتنظيم قانون التظاهر فوجوده يجعله في دوائر الضبط لمأمور الضبط الممثل في رجال الأمن، لأن القانون يلزم الراغبين في التظاهر بإجراءات معينة فإذا لم تتخذ يحق لقوات الأمن ضبط المخالفين أو من وضعوا أنفسهم في دوائر الاشتباه وللنيابة المختصة سلطة إصدار قرارات الحبس أو إخلاء السبيل بناءا على سير التحقيقات.



وفي ذات السياق؛ انتابت حالة من الاستياء الأوساط القانونية بسبب عدم إلمام رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقوانين المصرية، وإصداره بيان يحمل اشتباك بين نصوص القانون وحقوق الإنسان بالمخالفة للحقيقة وبسبب سوء فهمه وجهله بالفارق بين «التفتيش» والاستيقاف القانوني المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصرية.



وأكدت المصادر أن الأجدر برئيس القومي لحقوق الإنسان مراجعة بياناته بواسطة المختصين بدلا من انتهاك القوانين والتعدي السافر على السلطة التشريعية.



وتابعت المصادر أنها في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس القومي لحقوق الإنسان لوضعه نفسه والدولة المصرية في حرج بسبب تصريحاته العابثة التي تمثل انتهاك للقانون المصري، للمطالبة بإعفاءة من وظيفته نظرا لكبر سنه وإصداره تصريحات تضر المؤسسات الوطنية وتؤثر سلبا على مصر أمام المجتمع الدولي.