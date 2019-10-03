مقتل إرهابي في كمين للجيش غربي الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بمقتل إرهابي صباح اليوم الخميس، إثر نصب كمين بجبل عمرونة، بضواحي بلدة جمعة أولاد الشيخ في ولاية عين الدفلى التي تقع على مسافة 170 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر.



وأوضحت الوزارة أنه جرى التحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. كما ذكرت أن العملية لاتزال متواصلة.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش مخبأ للأسلحة والذخيرة إثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بأدرار جنوبي الجزائر.



ويحتوي المخبأ على بندقية رشاشة من نوع " ار بي كاي"، و6 بنادق تكرارية، وبندقية من نوع " ماس"، و15 ماسورة لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم بالإضافة إلى 1610 طلقة من مختلف العيارات.



إلى ذلك، اعتقلت مفارز للجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايتي المسيلة وتيسمسيلت، وضبطت بندقية صيد. في حين جرى تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بولاية بومرداس القريبة من العاصمة.